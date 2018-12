Il Pordenone guarda con grande interesse al Cordenons, club che milita in Eccellenza, per farne una succursale dove far crescere i propri giovani e risollevare le sorti di un club che naviga in cattive acque: “Sì, siamo interessati al Cordenons, potrebbe essere il posto ideale per far scendere in campo il Pordenone B, ma non solo. - ha spiegato il numero uno neroverde Mauro Lovisa al Messaggero Veneto - Il nostro obiettivo è cercare di porre le basi già nella stagione in corso per poter poi iniziare a lavorare dal prossimo torneo. Cordenons è una realtà importante, che deve rimanere in vita e questo nuovo progetto potrebbe essere l’ideale”.