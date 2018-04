Loviso e un mese da incubo: "Non riuscivo a parlare o mangiare"

Fonte: TuttoC.com

Massimo Loviso, esperto centrocampista del Cosenza, da un paio di giorni è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la frattura alla mandibola rimediata a marzo. E quest'oggi si è presentato in conferenza stampa: "È stato un mese di sofferenza, non riuscivo tanto a parlare e mangiare. Star fuori è stato tosto. Sono sempre stato vicino ai miei compagni, sono andato spesso a trovarli e a salutarli in allenamento perché ci tengo, ho grande passione e grande voglia di giocare a calcio. Son rientrato martedì e sono a piena disposizione del mister per la prossima gara col Rende".