© foto di Federico Gaetano

Nonostante un altro anno di contratto con la LR Vicenza Virtus il fantasista Stefano Giacomelli non vede l’ora di prolungare il suo rapporto coi biancorossi. Lo rivela lo stesso calciatore a margine dell’ultima amichevole: “Io ci sono, ci sono i vecchi compagni, ci sono i nuovi che si stanno integrando. Di Carlo? Lo conoscevo, le categorie parlano per lui, è il miglior tecnico che il Vicenza potesse avere in questa categoria, dobbiamo ascoltare i consigli che ci dà, soprattutto per i giovani che possono imparare molto. - conclude Giacomelli come riporta Tuttoc.com - Voci di mercato? Ho un altro anno di contratto e ho già parlato con la società perché spero di prolungare”.