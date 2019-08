LR Vicenza, Rosso: "Credo che ci sarà un ingresso per reparto"

© foto di Uff. Stampa Bassano Virtus

Ai microfoni di trivenetogoal.it, ha parlato il presidente del LR Vicenza Stefano Rosso, che ha fatto il punto sulla rosa biancorossa: “Ci siamo confrontati con Magalini, Bedin e il mister, abbiamo parlato a 360 gradi, da come è andato il ritiro, a queste prime settimane di allenamenti, a come stanno i giocatori, al mercato: ci vediamo poco tutti e quattro insieme e quindi è stato un buon momento. Abbiamo sempre avuto degli obiettivi chiari, è stato un mercato tutto sommato nei binari prestabiliti con pochi scossoni rispetto al piano che ci eravamo prefissati, magari a questo punto pensavo di essere un filino più avanti in termini di completezza della rosa, ma c’è ancora tutto il tempo per fare quello che manca. Avrei preferito avere già tutti dal ritiro, ma capisco le logiche del mercato per le quali talune volte è meglio aspettare. L’idea è di completarci prima dell’inizio del campionato, così per essere pronti già alla prima giornata. Penso ci sarà un ingresso per reparto. Poi bisogna vedere cosa succede, queste settimane prima della chiusura sono sempre un po’ particolari”.