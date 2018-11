LR Vicenza V., Rosso sui tifosi: "Non ho più parole per descriverli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il patron del LR Vicenza Virtus Renzo Rosso dalle colonne de Il Giornale di Vicenza ha espresso tutta la sua soddisfazione per il momento della squadra e ringraziato i tifosi per il sostegno: “Sambenedettese? Queste sono le squadre da temere, non sai mai come può andare a finire la partita e a volte basta poco per compromettere tutto. Giacomelli è stato però insuperabile, ha tenuto palla, aiutato i compagni e si è dimostrato un grande calciatore. Nella seconda frazione di gioco si è rischiato ma il pubblico proprio nel momento di maggiore difficoltà si è stretto attorno alla squadra con un incitamento continuo. - continua Rosso – Ormai non so più che parole usare per descrivere l'attaccamento della gente ai nostri colori. È grazie a loro se sono arrivato qui e questo legame va tutelato. Io spero di dare loro quello che meritano”.