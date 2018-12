© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Quello di domani sarà il giorno decisivo per capire se il centrocampista Antonio Cinelli vestirà nuovamente o meno la maglia del Vicenza, nella sua nuova veste di LR Vicenza Virtus. Secondo quanto rivelato da Trivenetogoal.it al calciatore è stato proposto un contratto di un anno e mezzo con opzione di un prolungamento fino al 2021 in caso di Serie B e domani le parti si incontreranno per provare a chiudere la trattativa in un senso o nell’altro.