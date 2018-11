LR Vicenza Virtus, si lavora al ritorno di Cinelli

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il LR Vicenza Virtus per gennaio starebbe pensando al ritorno di Antonio Cinelli, centrocampista classe ‘89, attualmente svincolato dopo l’esperienza al ChievoVerona. Da alcuni giorni sono infatti in corso dei colloqui per trovare un accordo e permettere al calciatore di tornare a vestire la maglia biancorossa già indossata dal 2013 al 2016.