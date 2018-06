Lucarelli: "Legato a Catania, ma la società deve fare le sue valutazioni"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli dopo l'eliminazione per mano della Robur Siena in semifinale ha parlato anche del proprio futuro in conferenza stampa: “Ho un altro anno di contratto e sono a disposizione della società, ma per andare avanti bisogna essere tutti d'accordo. La società farà le sue valutazioni anche se mi sento di dire solo che questa squadra va solamente corretta e non rivoltata. - continua Lucarleli come riporta Catanista.ue - Parlerò sempre bene del Catania e della città, vi autorizzo a sputarmi in faccia se dovesse mai uscire dalla mia bocca qualcosa di negativo verso questo ambiente".