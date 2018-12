Il tecnico della Lucchese Giancarlo Favarin ha presentato in conferenza stampa il match contro il Novara: "E' il tipo di partita dove devi andare a giocare con grande coraggio - riporta Gazzettalucchese.it -. Se pensi di andare a gestire una partita contro una squadra di grande livello come è il Novara, rischi di perderla. Dobbiamo andare a giocarcela. Sappiamo benissimo contro che avversario andiamo a giocare e le difficoltà che troveremo, ma non ci siamo mai abbattuti e non lo faremo domani. Dobbiamo fare un po' di mea culpa casomai sui punti lasciati per strada".