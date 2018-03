Lucchese, Grassini: “Non so molto di calcio, ma abituato a vincere”

Luciano Grassini parla dell'imminente acquisto ufficiale della Lucchese. Attraverso Ditv, l'imprenditore ha ammesso: “Sono a Londra, sono partito dopo l'incontro di stamani: abbiamo firmato sia io che Bini, è una proposta irrevocabile di acquisto con la quale ho manifestato interesse a comprare con determinati paletti. Da stamani hanno iniziato a lavorare i miei consulenti, apriremo una due diligence a breve, ma la società non è messa male come altre. Io mi ero già avvicinato all'Arezzo ma poi, al momento di chiudere, erano cambiati i numeri dei debiti e delle richieste, siamo scappati a gambe levate.

Io - ha proseguito - a una squadra già mi ero avvicinato, non italiana, ma rientrare in Italia era un sogno nel cassetto. Sono toscano, Lucca è una bella città dove anche la tifoseria è legata alla squadra ma non è estremista come in altre piazze: mi è piaciuta da subito, appena mi è stata proposta. Non prometto nulla, ma sono abituato a vincere, la massima che conta solo partecipare non è esattamente la mia, io gioco per vincere. Lucca si merita altro, merita una Serie B in tempi brevi, anche se i tempi poi li fa il pallone che è tondo. E' chiaro che l'interesse non è sciuparla, la Lucchese va trattata bene. Con l'amministrazione comunale, poi, dovrò incontrarmi. Ho intanto visto solo lo stadio che è bellissimo, ma ho avuto solo modo di parlare con qualche tifoso. E' comunque mia intenzione parlare con il Comune e con i soci per capire cosa c'è da fare e cosa no. Confermo che Lucchesi sarà il dg, è stato il punto di incontro per arrivare a Moriconi, ed è anche l'unica persona che capisce di calcio, io non ne so molto".