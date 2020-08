Lucchese, il saluto di Nolè: "I sei anni in rossonero i più belli della mia carriera"

Cinque anni in rossonero, una piccola parentesi al Ghivizzano e poi il ritorno a Lucca, per vestire la maglia della Pantera, che andava necessariamente riportata nel professionismo: Matteo Nolè ce l'ha fatta, ha riportato la Lucchese in Serie C, ma il momento dei saluti tra le parti è arrivato.

Il centrocampista, infatti, non farà parte della rosa della prossima stagione. A comunicarlo, lui stesso, attraverso un post su Facebook che di seguito riportiamo:

"Un po' di tempo per metabolizzare, ma adesso è arrivato il momento. Non sono un amante di questi post, ma mi sembra giusto spendere due parole per tutte quelle persone che ho incontrato in questo mio percorso.

Nella vita di un giocatore ci sono alti e bassi, momenti belli e meno belli, ma i sei anni trascorsi nella LUCCHESE sono stati per me i più belli e gratificanti della mia carriera. Non nascondo che sarei voluto restare ancora ma purtroppo è andata cosi.

Chissà però, se un giorno le nostre strade si potranno incrociare nuovamente.

Voglio ringraziare tutti: a partire dalle società fino ai magazzinieri passando per gli staff tecnici, gli staff medici e i vari collaboratori che ho incontrato in questa mia avventura.

Poi, un grazie particolare va a tutti i miei COMPAGNI di squadra di questi sei anni con cui ho condiviso emozioni e anche grandi gioie, contribuendo a fare qualcosa di importante per questi colori.

E, infine, un grazie straordinario va alla città di Lucca e a tutti i TIFOSI della pantera che mi hanno sempre dimostrato stima ed affetto. Non vi potrò mai dimenticare.

Grazie di cuore a tutti".