Lucchese, Lucchesi: "Non toccheremo le cose che funzionano"

Nella giornata odierna, non è stato solo Grassini a presentarsi alla stampa che segue le sorti della Lucchese, ma anche il futuro DG Fabrizio Lucchesi:

"Io qua mi sento un pò a casa, ho girato molto nella mia vita professionale ma volevo tornare in Toscana e dico la verità, non volevo far più la Serie C, avevo contatti tra B e A, ma poi l'amicizia con Grassini e il suo entusiasmo, abbinati al blasone di questo club e alla voglia di ricostruire qualcosa, mi hanno convinto, io di scommesse ne ho vinte tante e voglio vincere anche questa: la fiducia che sento mi da una carica che nemmeno immaginate. Non siamo qua per galleggiare un pò, ma, come detto, per costruire qualcosa: marzo è un momento strano per comprare un'azienda, ma così prima di giugno abbiamo modo di far tante valutazioni e di aver tre mesi per stilare un progetto quantomai calzante per questa realtà. Ne avete viste talmente tante qui negli ultimi anni, che avere uno che guarda i numeri e ha ambizioni credo vi faccia piacere".

Parlando degli aspetti tecnici: "Ce ne guardiamo bene dal toccare le cose che funzionano. Man mano che la stagione finisce inizieremo a pensare al futuro, in modo rispettoso ed educato: chiaro che personalizzeremo un pò il tutto, qualche cambiamento l'anno prossimo verrà apportato. Ma fino a giugno non succederà nulla, lasciamo tranquilla la squadra che ora deve lavorare e arrivare in fondo alla stagione nel migliore dei modi".

Conclude poi: "Dalla prossima settimana sarà sempre in sede, lavorerò con i commercialisti e conoscerò l'ambiente, ma sarà qui solo per osservare, non farò neppure una fotocopia. Poi, quando ci saranno i nuovi assetti societari, inizieremo a lavorare in funzione della stagione che verrà".