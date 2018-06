Lucchese, quattro nomi per la panchina: c'è anche Tesser

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lucchese continua a cercare un allenatore per la prossima stagione dato che non vi sarà la conferma di Giovanni Lopez sulla panchina. Secondo Gazzettalucchese.it sarebbero quattro i nomi sul taccuino della dirigenza, tutti di alto profilo: Leonardo Menichini, Alfredo Aglietti e Alberto Cavasin con Attilio Tesser sullo sfondo che però scenderebbe di categoria solo per un campionato di vertice.