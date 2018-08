Lucchese, torna Obbedio: il mercato entra nel vivo

Con l'ufficiale insediamento del DS Antonio Obbedio, il mercato della Lucchese è entrato nel vivo: 10 giorni per puntellare una rosa giovane da rinforzare con elementi di esperienza, che dovrà pure pagare lo scotto di un mai avvenuto passaggio di proprietà, che però, con la scellerata gestione Grassini, in due mesi ha ottenuto una penalizzazione che va dai 6 ai 10 punti: stipendi e contributi dell'ultimo trimestre non pagati, fidejussione presentata in ritardo...e per altro dalla vecchia proprietà, tornata al timone.

Ma a questo si penserà a tempo debito, al momento si deve mettere insieme la squadra. I due giovani portiere attualmente in rosa, Aiolfi e Pagnini, hanno convinto, ma non è da escludere l'inserimento di un più esperto guardapali, che dovrà coprire una difesa da ricostruire quasi per intero: serviranno uomini per tutti i ruoli difensivi. Meno problematico il discorso legato al centrocampo, il reparto a oggi maggiormente composto, ma anche in questo caso non sono da escludere elementi aggiuntivi se si presenteranno le giuste condizioni. Si cerca poi una punta che possa andare in doppia cifra, qualcuno che in sostanza rimpiazzi un certo Fanucchi (quasi impossibile il suo ritorno dopo il matrimonio con la Pistoiese), però non è da escludere che i rinforzi offensivi siano due, un under e un over, e anzi, è questa l'opzione che pare più plausibile.

Settimana da vivere fino all'ultimo respiro.