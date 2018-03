Lucchese, visita a sorpresa allo stadio. Bini pronto alle dimissioni

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Rebus futuro per la Lucchese. Secondo quanto riferito da La Nazione, nella giornata di ieri l'attuale patron Moriconi ha accompagnato Lorenzo Grassini, imprenditore molto vicino all'acquisizione del club, assieme a Fabrizio Lucchesi e una terza persona, per un tour dello stadio e degi uffici. Visita che non è stata gradita dall'attuale amministratore unico Carlo Bini: "Sto pensando a dare le dimissioni da amministratore unico, perché non mi è sembrato un fatto corretto essere rimasto all’oscuro dell’arrivo a Lucca di Grassini. Anche se dimissionario, rimarrei in casa per l’ordinaria amministrazione, vale a dire per il pagamento di stipendi e contributi, in attesa che venga nominato un nuovo amministratore".