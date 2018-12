Torna a parlare il presidente del Bari Luigi De Laurentiis che, intervenuto in diretta ai microfoni di TeleBari, ha commentato gli ultimi movimenti di calciomercato: "L'importante è consolidare il percorso che abbiamo iniziato. Abbiamo un grande entusiasmo, e l'affetto della piazza è uno stimolo enorme".

Spazio anche alla possibilità di giocare il turno infrasettimanale contro il Troina, in programma mercoledì prossimo, in notturna: "Bisogna ricordarsi che per la squadra ospite soggiornare a Bari una notte è uno sforzo economico importante. Giocare la sera crea problemi alla squadra avversaria".

Chiusura sulla possibilità di scegliere fra Bari e Napoli, se i biancorossi dovessero arrivare in massima serie: "Ovvio che il pensiero è costante, ma al momento penso a far bene in questa città", le parole di Luigi De Laurentiis riportate dal portale Tuttobari.com.