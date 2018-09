Manfrin: "Difficile trovare una squadra. A 23 anni sei già vecchio"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Dopo l'esperienza con la maglia della Reggiana nella scorsa stagione il terzino Gianni Manfrin è rimasto senza contratto vivendo la sua prima estate da svincolato. Ai microfoni di Tuttoc.com il difensore ha raccontato le difficoltà di trovare un club “Avevo fatto i play off in maniera positiva con la Reggiana dopo qualche problema fisico accusato a inizio stagione e credevo che sarebbe stato facile trovare un club con cui firmare e invece non è stato così. Ho avuto qualche contatto, ma nulla di entusiasmante. Adesso qualcosa c'è ma la trattativa non si è ancora sbloccata e poi vorrei restare tra i professionisti, ma in caso di progetto serio in D ci penserei su.- continua Manfrin – Tanti svincolati? Il problema è la regola degli under che toglie spazio a chi, pur avendo ancora 23 anni, viene considerato vecchio. Poi girano meno soldi e i club preferiscono puntate sui giovani a prescindere o perché guadagnano meno o perché ci sono i premi di valorizzazione. Questo va tutto a discapito della professionalità dei più grandi e dello spettacolo della C".