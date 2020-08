Mantova, finisce l'avventura in biancorosso di capitan Altinier

E giunta al termine l'avventura di Cristian Altinier con il Mantova: l'attaccante, infatti, non prolungherà il suo rapporto con il club virgiliano, fresco di promozione in C. Questo il messaggio Facebook della società:

""Ne abbiamo fatta di strada, vero Cristian?

Cresciuto all’ombra del ‘Martelli’, per arrivare a quel debutto in C2, nel lontano 2001. Era ottobre, si giocava contro il San Marino, ricordi?

E poi la Serie B, dove hai segnato i tuoi primi gol nel grande calcio e che abbiamo assaporato, assieme.

Ci siamo salutati, per poi abbracciarci ancora.

Hai risposto ‘Sì’ nel momento del bisogno, e siamo andati a riprenderci il professionismo, assieme.

Siamo scesi in campo per ben 103 volte, lottando sempre e comunque per questi colori, assieme.

È arrivato il momento di stringerci ancora la mano, e quindi grazie Capitano.

103 volte, grazie.

Ne abbiamo fatta di strada, vero Cristian?".