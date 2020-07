Mantova, Masiello confermato presidente. E il club diventa una S.r.l. per fare la C

Ulteriori passi, post promozione, per la Serie C. Come infatti ha comunicato attraverso una nota ufficiale, il Mantova è diventato quest'oggi una S.r.l., adempimento burocratico necessario per acquisire lo status di club professionistico.

Nella serata di ieri, giovedì 30 luglio, il CdA virgiliano che ha ufficializzato il passaggio del club da Società Sportiva Dilettantistica (S.S.D) a Società a responsabilità limitata, confermando poi Ettore Masiello come Presidente e nominando allo stesso tempo Gianluca Pecchini Vice Presidente e Federico Setti Consigliere del CdA biancorosso.