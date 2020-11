Mantova, versato oltre 600mila euro di capitale sociale. Setti azionista al 75,33%

Novità importanti a livello societario per il Mantova di Maurizio Setti. Come scrive la Gazzetta di Mantova i soci nella giornata di ieri hanno completato il versamento del capitale sociale per oltre 600mila euro. Azionista di maggioranza la Star Ball Srl del numero uno dell'Hellas Verona che detiene il 75,33% delle quote, mentre il nuovo socio Marco Bogarelli si è accollato il 17,67% della società. Il restante 6,94% delle quote è nelle mani dei soci mantovani dove il ruolo del leone lo fa il vicepresidente Gianluca Pecchini con il 4,94%