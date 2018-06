Mantova, vicino il cambio di proprietà: sarà Setti il nuovo proprietario

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Mantova è vicino a cambiare proprietario. A comunicarlo è lo stesso club lombardo con una nota ufficiale. "La società Fiduciaria Emiliana S.p.a. ha formulato una proposta irrevocabile, volta a sottoscrivere un aumento del capitale sociale della società Mantova 1911 ad essa dedicato, dell’importo di € 623.000,00. In tale proposta si specifica che l’importo di € 623.000,00 sarà versato dalla stessa Fiduciaria Emiliana non appena il relativo aumento di capitale sarà deliberato dagli organi di Mantova 1911. Il Consiglio di amministrazione di Mantova 1911, in adempimento dei propri obblighi di legge e statutari, ha immediatamente convocato l’assemblea dei soci per il giorno 26 giugno prossimo, al fine di discutere e di deliberare su tale proposta". La Fiduciaria Emiliana lavora per Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, che avrà il controllo pure dei mantovani.