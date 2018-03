Matera, caos stipendi. Il comunicato dei calciatori

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Attraverso il sito ufficiale dell'Assocalciatori il giocatori del Matera hanno pubblicato un comunicato riguardante la situazione degli stipendi:

"Giunti al 21 marzo, la Società non solo ha continuato a non corrispondere ad alcuni calciatori le retribuzioni ed i premi relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017, ma ha fatto altrettanto in relazione alle retribuzioni di gennaio e febbraio 2018. Tale situazione comporterà la certa applicazione di ulteriori penalizzazioni in classifica e finirà per svilire tutti i sacrifici che l’intera rosa ha fatto nel corso del campionato".