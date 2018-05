Matera, contatti con Roselli per sostituire Auteri

“Ritrovo l’allenatore che mi ha fatto crescere. A Empoli Silvio Baldini è stato fondamentale per la mia crescita umana e professionale, sono contento di ritrovarlo”. Così a TuttoMercatoWeb Massimo Maccarone, colpo di mercato della Carrarese, reduce da un’esperienza al Brisbane Roar. Quando...

Il Matera punta con decisione su Giorgio Roselli per sostituire Gaetano Auteri. Già avviati i contatti con l’ex tecnico di Cosenza e Pavia. Nei prossimi giorni previsto un incontro tra le parti. Lo riporta Gazzamercato.it .

