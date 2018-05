Matera, De Falco: "Torno al Benevento, vorrei restare nel Sannio"

© foto di Giuseppe Scialla

Andrea De Falco (31) è pronto a tornare al Benevento, dopo l'annata in prestito al Matera. Attraverso Il Mattino, il centrocampista ha ammesso che gli piacerebbe restare tra le file delle Streghe. "Rientrerò dal prestito al club giallorosso e, se non ci dovessero essere sviluppi diversi, attenderò che qualcuno della società sannita mi dica qualcosa. Sarei felicissimo di mettermi nuovamente a disposizione dei giallorossi per tutto l'affetto che provo per i tifosi e la famiglia Vigorito. Se mi dessero anche solo l'un per cento di possibilità mi piacerebbe da matti potermela giocare. Diversamente, se i programmi tecnici fossero altri, anche se con dispiacere ne prenderei atto", le parole del calciatore.