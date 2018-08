Matera, El Hilali si allontana. C'è il Chiasso sulle sue tracce

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe saltare il passaggio di Mattia El Hilali al Matera. Il centrocampista italo-marocchino, così come altri giocatori, è ancora alla ricerca di una squadra dopo che il Milan ha deciso di non fare la seconda squadra. Sull’ex capitano della Primavera c’è anche il Chiasso, che nelle ultime ore è in forte pressing per prenderlo.