Matera, Farroni: "Gara decisa da episodi contrari"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Matera torna a mani vuote dalla trasferta di Bisceglie, incassando la terza sconfitta consecutiva. "Siamo stati sfortunati - dice a La Gazzetta dello Sport il portiere dei lucani Alessandro Farroni - in una partita decisa da episodi contrari. Potevamo andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti per la bravura di Crispino. Le condizioni precarie del terreno ci hanno penalizzato, ma dobbiamo migliorare sotto molti aspetti".