Matera, giornata importante per la cessione: summit Lamberti-proprietà

E' un giorno importante per il futuro del calcio a Matera. Così come raccolto dalla nostra redazione, alle ore 17 in un noto studio notarile del capoluogo lucano, è atteso l'incontro tra l'attuale proprietà del club e l'imprenditore irpino, Rosario Lamberti. Attesi importanti sviluppi in serata, filtra ottimismo dal mondo biancazzurro. Il Matera è pronto a voltare pagina.