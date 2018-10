Matera, il ds Volume: "Chiedo scusa ai tifosi, la colpa è solo mia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non cerca alibi il direttore sportivo del Matera, Luigi Volume, dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla: "Chiedo scusa ai tifosi - ha dichiarato in conferenza stampa, come riporta La Gazzetta dello Sport - la colpa è solo mia. In questo momento occorre prendersi le responsabilità, senza appellarci alla fortuna o alla sfortuna. E' un periodo che ci va male, forse siamo poco concentrati, spero se ne possa venire fuori, ritrovando prima possibile la giusta tranquillità, che forse non sono stato bravo a dare ai ragazzi. Quando si perde bisogna prendersi i demeriti. Da domani mattina dobbiamo metterci al lavoro, dare il massimo per risollevarci da questa situazione. Crisi? Non è tecnica, ma mentale, anche perché tecnicamente finora non ho visto una squadra superiore al Matera e che ha meritato di vincere, a parte la Sicula Leonzio. Imbimbo ha la fiducia assoluta. In un situazione normale andrebbe meglio".