Matera, il saluto di Auteri alla piazza: “Grazie, è stato un onore”

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il tecnico Gaetano Auteri attraverso il sito ufficiale del Matera ha voluto salutare la piazza dopo tre stagioni. Queste le parole dell'allenatore:

“Usare tante parole, non rende sempre interessanti i discorsi…spesso una sola parola, racchiude un significato profondo….GRAZIE…a volte i percorsi professionali ci portano a fare scelte che possono privare di anima e interiorità il lavoro che facciamo…GRAZIE alla città!! Bellissima e unica nel mondo!!! Città in cui regnano sovrane educazione, civiltà rispetto. GRAZIE ai tifosi materani sportivi e competenti, GRAZIE per il sostegno che avete dato e che sono sicuro continuerete a dare, proprio perché in ognuno di voi VIVE una passione viscerale e un amore infinito !!! GRAZIE alla famiglia COLUMELLA che in questi anni ha creato le condizioni per un alto profilo calcistico a Matera. E’ stato un onore per me aver condiviso con voi questi 3 anni !!! Un grande abbraccio a tutti !!! “