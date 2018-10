Matera, nota del club: "Nessuna proposta concreta per cessione quote"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Torna a farsi sentire il Matera con una nota ufficiale che risponde alle voci di interesse da parte di alcuni soggetti di entrare in società e lo fa a chiare lettere: "Sin dall’avvento della nuova proprietà i soci hanno sempre manifestato la disponibilità a cedere parte o la totalità delle quote, ai fini di potenziare la Società e sviluppare un progetto sostenibile a lungo termine.

Ad oggi NESSUNO ha presentato concrete proposte in tal senso. Ogni tipo di trattativa, di richiesta, di manifestazione d’interesse deve avere alla base una disponibilità economica immediata. Le promesse per il futuro, le proposte campate in aria, l’incertezza della solvibilità degli acquirenti non potranno mai essere prese in considerazione".