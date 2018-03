Matera, tegola Golubovic: intervento chirurgico al menisco

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

Brutte notizie per il Matera, che almeno per tutto il mese di marzo dovrà fare a meno del portiere Adnan Golubovic. Come riportato da tuttomatera.it, l'estremo difensore, uscito a dieci minuti dal termine del match vinto contro il Catanzaro, come rilevato dagli esami strumentali, dovrà necessariamente sottoporsi ad un intervento chirurgico al menisco. Se tutto andrà per il meglio comunque Golubovic dovrebbe tornare a disposizione per il finale di campionato.