Giuseppe Materazzi, recentemente annunciato come nuovo direttore tecnico del Bisceglie, ai microfoni di TuttoC.com ha voluto fare chiarezza sulle voci che lo volevano già prossimo all’addio dopo neanche una settimana: “Tenevo a precisare che il matrimonio col Bisceglie non si è ancora consumato. Io sono andato a Rieti da invitato del club, ma come semplice spettatore, tant'è che non ero né in panchina né sono andato negli spogliatoi, ma ero semplicemente in tribuna. Per rendermi conto della squadra che avevo visto per un paio di giorni giù in Puglia. Sono stato un giorno con i ragazzi, un gruppo splendido che ringrazio. Ho valutato la situazione, ma non ho ancora firmato nessun contratto. - continua Materazzi - Ho dato i miei suggerimenti alla società, esposto il mio pensiero su quello che ho visto. Ci siamo confrontati, vedremo l'evolversi della situazione e valuteremo reciprocamente il da farsi. Se riterrò e riterranno di proseguire con un rapporto di lavoro ci organizzeremo. Dispiace si sia creato questo fraintendimento, che io sia stato presentato come direttore tecnico e poi non è così, soprattutto per i tifosi".