Matteassi: "Marotta? Non vedo soluzioni diverse dal Piacenza per lui"

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo del Piacenza Luca Matteassi ha parlato del momento dei biancorosso: “Secondo posto? Sicuramente dispiace, ma il campionato è ancora lungo, e la classifica non ancora veritiera considerando che, come noi, ci sono tante squadre che devono recuperare delle partite. Al momento non è decifrabile. Giusto guardarla, ma senza assillo. - continua Matteassi parlando poi del mercato - È normale pensare sempre al mercato che può essere il bene del club e della squadra, ma comunque è presto per dare sentenze definitive. Pensiamo semmai a rimanere in vetta fino al 30 dicembre, dopo si vedrà. Marotta? Nessuno mi ha chiamato in merito. Non solo ha firmato in estate un triennale, sta benissimo qui ed è uno degli elementi maggiormente impiegati, non vedo per lui soluzioni diverse a Piacenza. Ho la certezza che fino a fine stagione rimarrà con noi”.