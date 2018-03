Messina, Bruno tra i top player giallorossi: possibile un rientro in C

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

L'ottimo campionato disputato da Francesco Bruno (28) tra le file del Messina sta attirando le attenzioni di diversi club di serie C (e qualcuno anche di B) in vista della prossima stagione. Sondaggi e chiacchierate col suo entourage, nulla più. Il difensore di Torre Annunziata si era messo in discussione la scorsa estate abbracciando un progetto in serie D dopo tantissime annate vissute in C e da titolare assoluto come nelle esperienze di Caserta, Ischia e Melfi. Quest'anno Bruno, oltre che da terzino (il suo ruolo naturale), è stato utilizzato con profitto anche da centrale difensivo, arrivando ad accumulare 16 presenze. Il giocatore, voluto fortemente in giallorosso dall'ex Ds Fabrizio Ferrigno, al momento interessa al Piacenza e non si esclude l'ipotesi Catania. Due tra le piste che sono emerse in queste ultime settimane.