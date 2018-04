Mestre, quale stadio per la prossima stagione? Lo decidono i tifosi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Particolare iniziativa del Mestre in vista della prossima stagione. Attraverso i propri canali social la società veneta ha aperto un sondaggio rivolto ai propri tifosi per capire qual è la loro preferenza circa la struttura che ospiterà le partite casalinghe degli arancioneri nella prossima stagione. In ballo il Mecchia di Portogruaro, il Penzo di Venezia, l’Euganeo di Padova ed il Tombolato di Cittadella. Su questa iniziativa si è espresso anche il presidente del Mestre Stefano Serena dalle colonne de Il Gazzettino: "Vogliamo capire se Portogruaro sia ancora l’opzione più gradita per i nostri tifosi ed è un primo passo per eventuali sondaggi che faremo con le società coinvolte. Al momento non ho ancora contattato nessuno, ed ovviamente per far sì che l’operazione vada in porto sarà necessario il via libera di società, questura e comune interessati".