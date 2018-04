Mestre, Serena presenta la cittadella: "Spazio da vivere 365 giorni l'anno"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nascerà a breve la Città dello Sport di Mestre, per la quale sono stati fatti ulteriori passi avanti, come testimoniano le parole del presidente del Mestre Stefano Serena, che, come raccolto da Il Gazzettino, sarà ufficialmente presentato alla città entro la metà del prossimo mese. Una cittadella che raccoglierà non solo lo stadio ma anche campi di allenamento e strutture ricettive di ogni tipo, e per la quale sono al vaglio diverse proposte: "Sono tutti molto affascinanti, e visto che in ognuno di questi ci sono peculiarità importanti mi piacerebbe prendere un po’ di tutti ed unirli in uno soltanto. Non appena arriverà l’ultima bozza che attendiamo, per la quale abbiamo concesso una deroga di 30 giorni allo studio che lo sta preparando, saremo pronti a rivelare tutti i dettagli. In ogni caso ribadisco come questo sia un progetto pilota, che può essere esportato ovunque ci sia un’area dalle dimensioni adatte ad ospitarlo e si pone l’obiettivo di essere sostenibile, lavorando 365 giorni all’anno e non solo in occasione della partite".