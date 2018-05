Mestre, Serena: "Rimango se trovo un pazzo come me"

© foto di Alessio Lamanna

Stefano Serena, presidente del Mestre, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro degli arancioneri: "Sono diviso tra cuore e testa, con il primo a dirmi che il progetto Mestre deve andare avanti a tempo illimitato e la seconda a dirmi che forse avrei dovuto fermarmi già un anno fa. Se trovo un altro pazzo come me che sia disposto a metterci del suo io rimango agganciato al progetto. Ringrazio tutti per la stagione ma non posso garantire che ci sia una continuità: valuterò tutte le soluzioni possibili fino a fine mese, poi comunicherò la mia decisione", riporta Il Gazzettino.