Mestre, Serena: "Senza una nuova proprietà non ci sarà continuità"

Fonte: http://acmestre1929.it

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono giorni di trepida attesa da parte di tutti, collaboratori e tifosi, per capire quale futuro si prospetta per l’AC Mestre. Il presidente della società Stefano Serena non ha lasciato trapelare nulla in questi giorni di trattative e oggi ha sentito il bisogno di chiarire alcuni punti. Ne pubblichiamo il testo integrale.

“Sto lavorando perché ci sia continuità al Progetto Mestre. Mi spiace per questa attesa, ma le notizie che circolano, anche tra gli organi di stampa, sono fuorvianti e frutto di interpretazioni spesso sbagliate.

Invito i tifosi a non essere ottimisti, né pessimisti, bensì realisti.

La verità è che al momento di concreto non c’è nulla, ma si sta ragionando sull’opportunità dell’ingresso in società di una nuova proprietà. Da parte mia ho creato la migliore condizione allo scopo di agevolare i nuovi potenziali soci chiamati a dare continuità al Progetto partito nel 2014.

Infine desidero ricordare a tutti – come più volte ho comunicato – che senza una nuova proprietà non ci sarà continuità, almeno a questi livelli. L’impegno che implica una società come il Mestre, in una Serie C alle attuali regole e regolamenti, con le strutture deficitarie o totalmente assenti nel territorio, è totale e non posso più permettermi di trascurare le mie attività, il mio lavoro e la famiglia, per quanto bene possa volere al Progetto che ho voluto, costruito e per il quale oggi sto cercando di trovare la migliore soluzione di continuità. Purtroppo non più con Stefano Serena!”