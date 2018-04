Mestre, Serena sul deferimento: "Un malinteso, abbiamo chiarito tutto"

© foto di Alessio Lamanna

Dopo il deferimento del Mestre da parte della Procura Federale il presidente del club veneto Stefano Serena ha parlato a Trivenetogoali.it facendo chiarezza sulla situazione: “Si tratta soltanto di un malinteso per una cifra irrisoria relativa alle ritenute Irpef, abbiamo già chiarito tutto e avevamo già provveduto a pagare quanto dovuto e a inoltrare il ricorso. - continua Serena – Credo che tutto si risolverà in una bolla di sapone, si tratta di un peccato di gioventù da parte di una società neopromossa che non conosce perfettamente tutte le scadenze, ma che paga quanto dovuto ai propri tesserati con regolarità”.