Mestre, Zironelli: "Col Pordenone importante per la classifica"

© foto di Valeria Debbia

Dalle colonne de La Nuova Venezia arrivano le parole del tecnico del Mestre Mauro Zironelli per commentare la scelta della Lega di fissare il recupero del match contro la Reggiana il prossimo 11 aprile: "Noi recupereremo tra le partita contro il Vicenza e il Fano, ma almeno abbiamo evitato ci capitasse tra capo e collo un trittico con il Padova magari. Il Pordenone? I ragazzi si stanno allenando regolarmente anche se qualcuno è un po’ affaticato per i carichi di lavoro, ma saranno tutti disponibili per la partita al Mecchia con il Pordenone, non solo molto sentita dall’ambiente ma anche importante per la classifica. Giocano un bel calcio, a viso aperto, ideale per noi e, inoltre, adesso con noi gioca un loro ex (Martignago, ndr), che sente la gara in maniera particolare e scalpita per scendere in campo".