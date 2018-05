Mestre, Zironelli: "Fuori a testa alta. Grazie a squadra e tifosi"

Fonte: TuttoC.com

Al Mestre non è bastata una seconda frazione di alto spessore per riuscire a qualificarsi per il secondo turno dei playoff. Sotto di due reti all'intervallo, la squadra di Mauro Zironelli ha rimontato l'Albinoleffe ma si è fermata a pochi centimetri dal sorpasso, sfiorato all'ultimo assalto sugli sviluppi di un'azione d'angolo. L'analisi del tecnico di Thiene nella zona mista dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo: "È stata una grande partita da parte di tutte e due le squadre. Ce la siamo giocata a viso aperto, nel primo tempo abbiamo subito due gol di cui uno su deviazioni. Siamo stati un po' sfortunati ma il loro vantaggio era meritato perché non riuscivamo ad arrivare sulle seconde palle e ad accorciare coi centrocampisti e loro ci hanno punito. Poi abbiamo avuto l'occasione con Baccolo che l'ha passata a Spagnoli anzichè calciare un rigore in movimento, però nella ripresa ho visto veramente il solito Mestre aggressivo. Non era facile metterci un'intensità simile dopo aver giocato 36 partite, a livello tecnico abbiamo sbagliato pochissimo e abbiamo meritato almeno il pareggio. Non meritavamo la sconfitta, è uscita fuori una partita di alto livello tecnico. Usciamo a testa alta, sono contento di questo anche se magari alla fine potevano darci un rigore per quel tocco di spalla. Poteva anche starci, però non recriminiamo. È andata così, i ragazzi mi hanno e si sono regalati questa stagione splendida. Le idee sono importanti ma chi le mette in pratica sono loro. Ringrazierò sempre sia loro che i nostri tifosi, su tutti i campi siamo riusciti a dimostrare il nostro valore senza paura, con tanta grinta e tanto coraggio. Questo è merito di giovani e anziani, tutti hanno dato una mano e tra di loro c'è una grandissima amicizia. Lo dimostrano in campo, nell'unità con cui portano il pressing. Anche stasera li ho visti divertirsi, mi dispiace nelle ultime partite nelle quali non ho potuto fare altrimenti che far rifiatare qualcuno, altrimenti non si sarebbe potuta fare una partita del genere stasera. Peccato non aver avuto a disposizione Sottovia, ma sia Bonaldi che Martignago hanno fatto bene. Dario meritava di chiudere la stagione da titolare per i gol che ha fatto, ma aveva questo problema e non me la sentivo di chiedergli questo sacrificio".