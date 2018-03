Mignani: "Livorno non giudicabile, invece bella partita del mio Siena"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Michele Mignani, tecnico del Siena, parla così in sala stampa dopo la sconfitta rimediata al Picchi di Livorno che ha sancito il sorpasso in vetta dei labronici: "Il primo tempo è stato abbastanza in equilibrio mentre il secondo tempo, a parte il gol del Livorno, è stato a senso unico. Non mi aspettavo nulla di più di quello che ho visto dal Livorno che poi ha giocatori esperti che hanno indirizzato la partita. Il Siena ha invece fatto la partita sbagliando più nel primo tempo e meno nel secondo. Credo che nel secondo tempo il Livorno abbia superato la metà campo due o tre volte. Secondo me il Livorno ad oggi non è giudicabile perché ha cambiato allenatore due giorni fa. C’è una squadra che ha giocato ed è il Siena ed un’altra che ha fatto la partita che doveva fare. Un episodio ha deciso la partita. Le due sconfitte? Non siamo certamente felici. Non sono due partite che tolgono le nostre certezze e dobbiamo lavorare per fare bene. I ragazzi ci tenevano", evidenzia Amaranta.it.