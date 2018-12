© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Nazione si occupa del futuro della panchina del Milan. Il nome più plausibile per un'eventuale sostituzione di Gattuso - si legge - al momento è quello di Donadoni, anche se la situazione dell’ex centrocampista rossonero è complessa: è ancora sotto contratto fino a giugno 2019 con il Bologna, società che potrebbe richiamarlo in panchina in caso di esonero di Inzaghi. Donadoni dal canto suo aspetta di capire cosa succederà al Milan. I dirigenti rossoneri non vorrebbero un traghettatore ma una soluzione che possa dare continuità al progetto sportivo, fermo restando che il mercato di gennaio del Milan potrebbe essere prorompente.