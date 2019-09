Modena, Salvatori: "Avvio complicato. Diamo continuità all'1-0 di Imola"

Il direttore sportivo del Modena Fabrizio Salvatori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TRC partendo dalla vittoria di Imola: “Ci siamo sbloccati, purtroppo in un giorno molto triste per tutti noi (il riferimento è alla morte del medico del club Giuseppe Loschi Ndr), e ora speriamo di poter proseguire su questa strada. Non c' è stata la possibilità di rinviare la partita, ma fare andare avanti le cose nel rispetto di una persona cara scomparsa è stato forse il modo migliore per affrontare un momento così difficile. Abbiamo giocato per Giuseppe e a lui abbiamo dedicato la nostra prima vittoria”.

Salvatori poi parla dei prossimi passi a partire dalla sfida contro la Feralpisalò: “Penso che sarebbe positivo riuscire a costruire una striscia di risultati utili in grado di darci sempre più fiducia. Siamo partiti in ritardo per via del ripescaggio con l' idea di fare un campionato di transizione, dunque di consolidamento in C senza però soffrire. Non è andato così nelle prime tre giornate, ma tutti aspiriamo a toglierci soddisfazioni e regalare ai nostri tifosi delle gioie”.