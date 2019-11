Il direttore sportivo del Modena Fabrizio Salvatori ha parlato a Tuttoc.com della posizione del tecnico Mauro Zironelli dopo la sconfitta col Gubbio di ieri: “Non ha colpe, la partita l’abbiamo fatta e non abbiamo nulla da rimproverargli. Quando perdi una partita rimane amaro in bocca nel corso della settimana. Se arrivi da due sconfitte non hai piacere di perdere. - conclude Salvatori - Fano? È una partita che anche loro non dovranno perdere mentre noi dovremo vincere. Se non cominci a vincere diventa tutto molto difficile".