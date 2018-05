Modena, spunta anche Legrottaglie per la panchina

Il Mattino in prima: “Noi, tifosi spaesati tra Sarri e Carletto”

La Nazione e il mercato viola: "Tutti pazzi per Chiesa"

La Stampa: "Non solo Ronaldo-Salah. Real-Liverpool finale degli opposti"

La Nuova Ferrara: "Per contratto e obiettivi la palla passa a Semplici"

Il Messaggero, la Lazio e Milinkovic: "Ok, il prezzo è russo"

Il Corriere Fiorentino e il futuro di Badelj: "Sì o no in 72 ore"

Il Messaggero sulla Roma: "Un mercato in fasce"

Si allunga sempre più la lista dei nomi accostati al nuovo Modena. Oltre a Mauro Zironelli del Mestre, su cui però è forte il Pordenone, e Arnaldo Franzini ora al Piacenza secondo quanto riportato dal Resto del Carlino il ds Doriano Tosi starebbe sondando anche Leonardo Colucci , Massimo Gadda, Luigi Apolloni, ma nelle ultime ore si starebbe valutando anche Nicola Legrottaglie che a Modena ha giocato conquistando una promozione dalla Serie C alla Serie B.

