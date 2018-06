Monopoli, chiesti Tulissi e Gatti all'Atalanta

Parte la settimana che darà lo slancio definitivo al calciomercato. Fin qui poco o nulla. Sarà la settimana dell'inizio del Mondiale ma è una cosa che non ci riguarda e rosichiamo di brutto a pensare che aspettiamo 4 anni e poi non ci presentiamo neanche. Grazie Ventura. Ogni tanto...

Juve, Perin non è la scelta giusta. Monchi sta ricostruendo il Colosseo. "Caso Parma" e regole da riscrivere. Squadre B, così non ci siamo...

Inter, Gazzetta: "Si stringe per Gonzalez, rinforzo Champions"

Juventus, Corriere di Torino: "Higuain non torna"

SPAL, La Nuova Ferrara: "In attacco spunta Monachello"

Napoli, Gazzetta: "Lobotka, un altro slovacco per il centrocampo"

Milan, Gazzetta: "Pessimismo anche in caso di appello al Tas"

Roma, Gazzetta: "Al tavolo con l'Ajax per il bis"

Perugia, Corriere dell'Umbria: "Il diamante DC10 è per sempre?"

Monopoli al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione: secondo quanto raccolto da TuttoC.com le ultime due pedine su cui si è focalizzato il Gabbiano sono Tiziano Tulissi, ala destra classe 1997, ultima stagione 30 presenze e 5 assist con la maglia della Reggina e Riccardo Gatti, difensore centrale classe 1997, anch'egli reduce dall'esperienza nelle file del club di Reggio Calabria con cui ha collezionato 21 presenze. Entrambi i giocatori sono di proprietà dell'Atalanta, con cui il Monopoli ha già avviato i contatti.

