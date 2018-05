Monopoli, fumata grigia per il rinnovo di Scienza

Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, che gli alti vertici del Monopoli si sarebbero incontrati con mister Giuseppe Scienza per provare a pianificare il futuro. Ebbene, secondo quanto riportato da TuttoC.com, l'incontro è avvenuto pochi minuti fa. L'esito dell'incontro è stato di colore grigio, visto che non si è trovato ancora l'accordo per continuare ad andare avanti assieme. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, per provare a trovare una nuova intesa.