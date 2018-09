Monopoli, la nota sul deferimento: "Inaspettato ed improvviso"

© foto di Gabriele La Torre

In data odierna la Procura Federale ha notificato al Monopoli un deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, per violazioni dovute al mancato pagamento di tributi relativi alla stagione 2015/2016 e 2016/2017, entro il termine del 30/06/2018.

Il club ha quindi emanato una nota ufficiale in cui esprime la sua sorpresa e si dice pronto a tutelarsi nelle sedi opportune: "Nulla ci veniva comunicato in sede di iscrizione al campionato in corso. Tale comunicazione, inaspettata e improvvisa, marchia indelebilmente l’onorabilità di questa proprietà, poiché ogni impegno economico è stato sempre rispettato ed onorato, entro le scadenze previste.

Pertanto, ai fini di comprendere le motivazioni che hanno spinto il Procuratore a deferirci, inizieremo una serie di analisi e valutazioni con il nostro nuovo consulente insieme al precedente, il quale, all’epoca dei fatti, si occupava interamente della materia, ai fini di poter tutelare le nostre ragioni di Società modello con rating immacolato.

All’uopo conferiremo incarico ad un legale di nostra fiducia, specializzato in materia, per tutelarci nelle sedi interessate".