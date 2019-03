Fonte: TuttoC.com

Il derby tra Monopoli e Virtus Francavilla vedrà poter assistere al match solo i residenti di Monopoli. Alessandro Laricchia, amministratore unico del club biancoverde, intervenuto a Canale 85, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: "Una decisione incomprensibile, poiché non ha una logica. Il divieto per i tifosi della zona del brindisino già per me era difficile da digerire, vista la correttezza delle nostre tifoserie. C'è stato un precedente, ma i responsabili sono stati assicurati alla giustizia. Non si può vietare una partita di questo genere, importante per i playoff. Noi, inoltre, abbiamo tanti tifosi dai comuni vicini, soprattutto da Bari ne arrivano tanti: questo ci amareggia, non ha un fondamento questa decisione. Abbiamo cercato con un'istanza alla Prefettura di far rivedere la decisione".